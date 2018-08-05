6 خطوات لعلاج حروق الشمس في أسرع وقت

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية ، أهم النصائح لعلاج حروق الشمس سريعا ، قبل أن تتطور وتزداد ألتهاباً وسوءاً .

1- ترطيب المنطقة المتضررة

لن يمر وقت طويل على الحروق، إلا وستشعرين بجفاف بشرتك، لذلك رطبي المنطقة المتضررة باستخدام غسول بعد التعرض للشمس، أو إحدى المنتجات المرطبة غير المعطرة؛ حتى لا تسبب تهيجا للجلد، خاصة التي تحتوي على الصبار الطبيعي حيث يكون لها تأثير مهدئ.

2- ترطيب من الداخل والخارج

اشربي الكثير من الماء لتعويض ما فقده جسمك من ماء على، إلى جانب تمرير إسفنجة مبللة بالماء البارد بلطف على بشرتك المحترقة، وتجنبي وضع الكحول لأن هذا سيؤذي بشرتك.

3- لوسيون الكالامين

استخدام ” لوسيون الكالامين ” من الحلول القديمة الجيدة والمفيدة، والأكثر فاعلية والسريعة لتخفيف أعراض حروق الشمس، وتأكدي من إعادة وضعه بانتظام حتى تزول الآثار في غضون ساعة أو اثنتين.

4- مرهم الهيدروكورتيزون

يساعد على تقليل التورم وتهدئة الألم، الذي يصاحب حروق الجلد، ولكن عليكِ استشارة إشراف الطبيب أو الصيدلي أولا.

5- المسكنات

تناولي أحد المسكنات أو مضادات الالتهابات؛ ليقلل من ارتفاع درجة الحرارة إن وجد، وكذلك للتقليل من إحساسك بألم الحروق.

6- الزبادي

وأخيرا يمكنك استخدام اللبن الزبادي الطبيعي، غطي به جميع أماكن حروق الشمس، فهو مهدئ سحري، فيعد اللبن علاجا سحريا لحروق الشمس.