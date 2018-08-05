أسهم 15 شركة تسجل أدنى سعر في 52 أسبوعا

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسهم 15 شركة مدرجة في سوق الأسهم أدنى سعر في 52 أسبوعًا، خلال جلسة اليوم الأحد.

وجاءت الشركات كالتالي ” متلايف أيه أي جي 19.70 ريال، الدرع العربي 20.82 ريال، أليانز إس إف 23.96 ريال، دلة الصحية 72.00 ريال، اليمامة للحديد 17.10 ريال، الأندلس 16.10 ريال “.

سايكو 13.26 ريال، الحسن شاكر 9.32 ريال، الجزيرة تكافل 20.96 ريال، الأسماك 24.00 ريال، الحمادي 29.70 ريال، بروج للتأمين 27.15ريال، زجاج 18.92 ريال، العبد اللطيف 11.88 ريال، والخليج للتدريب 14.98 ريال.