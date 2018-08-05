أسهم 15 شركة تسجل أدنى سعر في 52 أسبوعا
سجلت أسهم 15 شركة مدرجة في سوق الأسهم أدنى سعر في 52 أسبوعًا، خلال جلسة اليوم الأحد.
وجاءت الشركات كالتالي ” متلايف أيه أي جي 19.70 ريال، الدرع العربي 20.82 ريال، أليانز إس إف 23.96 ريال، دلة الصحية 72.00 ريال، اليمامة للحديد 17.10 ريال، الأندلس 16.10 ريال “.
سايكو 13.26 ريال، الحسن شاكر 9.32 ريال، الجزيرة تكافل 20.96 ريال، الأسماك 24.00 ريال، الحمادي 29.70 ريال، بروج للتأمين 27.15ريال، زجاج 18.92 ريال، العبد اللطيف 11.88 ريال، والخليج للتدريب 14.98 ريال.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 14 دقيقة
سوق يمشي بالمقلوب والهيئة تتفرج اتوقع هذي الاسهم هي من ستكون مبدعه في قادم الايام .. اي سهم خاسر او عليه اخبار سلبيه شيل وانت مطمن من عرفنا السوق ماشي خلف خلاف