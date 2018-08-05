بالصور.. ضبط 58 مخالفة وإتلاف كجم 1680 مواد غذائية في عسير

أبها(صدى):

تمكنت أمانة منطقة عسير، من ضبط 58 مخالفة، بعد أكثر من 300 جولة قامت بها الفرق الرقابية، حيث استهدفت الجولات التفتيشية المنشآت التجارية بمدينة أبها، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، فيما أسفرت الجولات التفتيشية بتوجيه 63 انذارًا و تسجيل 180 ملاحظة لمنشآت تجارية متفرقة بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على ” تويتر ” ، أنه خلال اليومين الماضيين بمصادرة وإتلاف ما يقارب 180 كجم من العسل و 1500 كجم من الخضروات و الفواكه.

وأكدت أمانة منطقة عسير، أن الحملات الرقابية ستكون مستمرة في جولاتها بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد.

وجاءت هذه الحملات استمرارًا لحملة ” غذاؤكم أمانة ” ، فيما نوهت الأمانة، بأهمية التعاون من المواطن والمقيم في التبليغ عن أي مخالفات تهم صحة المستهلك، مؤكدة أن الأمانة حريصة على أن تعزز من أهمية هذا الجانب، عبر تلقي البلاغات على مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة لتباشر تلك البلاغات فورًا.