أمير نجران يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

نجران(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، رتبته الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الألمعي بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة لواء، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبّر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.