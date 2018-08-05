” العمل ” تلزم 94 ألف منشأة بتأنيث وتوطين محال المستلزمات النسائية منذ بداية 2018

سعيد العجل(صدى):

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 104459 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة. وذلك منذ بداية 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 94460 منشأة بنسبة 86 %، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 9999 منشأة بنسبة 14%.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 9590 مخالفة للقرار، لافتا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 4996 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3337 مخالفة.

من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

يذكر أن المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

من جهته، يقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.