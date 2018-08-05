كيا ريو وستينجر 2018 تتفوقان على كافة المنافسين

سول(صدى):

تقوم منظمة J.D Power كل عام بقياس مدى رضا مالكي السيارات الجديدة خلال أول 90 يوما لامتلاكها، ويتم تقسيمها إلى 10 تصنيفات يتضمنها الخارجية والداخلية والتخزين والصوت والمقاعد والتدفئة والتبريد وديناميكيات القيادة والمحرك والمرونة وكفاءة استهلاك الوقود.

وفي 2018، استطاعت كيا أن تفوز بجائزة الأفضل بالاعتمادية بين كل شركات السيارات، والآن تم الإعلان بأن ريو وستينجر حصلتا أيضا على جائزة الأكثر جاذبية بين المنافسين.

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يأتي هذا بفضل التصميم الأنيق لريو بعد حصولها على جيل جديد بموديل 2018، ما جعلها تتفوق على منافسيها من السيارات الصغيرة سواءً بالأداء والشكل والراحة والمزايا.

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في حين أن ستينجر فاست باك الرياضية، اعتبرت أفضل من كافة منافسيها الأوروبيين، ذلك بفضل كونها عملية للغاية وبالوقت نفسه فاتنة تقدم تجربة قيادة مثيرة مع 365 حصان.