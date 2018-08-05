بالصور.. البدء في تطوير هيونداي أكسنت 2021 الشكل الجديد

سول (صدى):

هيونداي أكسنت الجيل الخامس لم تصل لأسواق الخليج سوى منذ بضعة أشهر كموديل 2018، إلا أن صانعة السيارات الكورية الجنوبية بدأت بالفعل العمل على تطوير فيس ليفت السيدان لإطلاقه كموديل 2021.

يأتي هذا حسب تقرير أوتوكار، حيث صرحت المصادر بأن أكسنت 2021 سيكون فيس ليفت لها بمثابة شكل جديد كليا، يتضمنه مصدات وشبك جديد، مع خلفية جديدة أيضا وكذلك تقنيات وعدادات قياسات محسّنة مع نظام معلومات ترفيهي جديد كليا، مماثلة لتلك التي ستحصل عليها إلنترا 2019.

الجدير بالذكر أن المصدر صرح بأن هيونداي أكسنت 2021 ستأتي محركاتها مع تقنية كهربائية 48 فولت تحسّن استهلاك الوقود وتقلل الانبعاث، على أن يتم تدشينها في منتصف 2020.