تويوتا تبيع حصتها بإيسوزو مقابل 2.7 مليار ريال

طوكيو(صدى):

في نوفمبر 2006، وقّعت تويوتا وإيسوزو اتفاقية تتمحور حول تطوير وبناء محركات الديزل، كما وافقت تويوتا على شراء حصة 5.89% بإيسوزو.

والآن، اتفقت تويوتا وإيسوزو على حل تحالفهما، على أن تبيع الأولى حصتها في الثانية بالكامل خلال المستقبل القريب مقابل 720 مليون دولار (2.7 مليار ريال).

بالرغم من الانفصال، أكدت الشركتين بأنهما تنويان الاستمرار بالإبقاء على علاقتهما القوية عبر التعاون بالمشاريع التي تتعلق بتطوير التقنيات، كما أنهما ستظلان منفتحتان على مزيد من التعاون بالمستقبل.

يأتي هذا بعد التغيرات التي طرأت على الأسواق، حيث فشل فولكس فاجن وغيرها بالتحكم بانبعاثات محركات الديزل أدى إلى تراجع الشركات عن تطويرها وذلك يتضمنه تويوتا وإيسوزو.

بالإضافة إلى ذلك، تريد تويوتا أن توجه تركيزها إلى مستقبل توليد الطاقة الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات القيادة الذاتية، وبالفعل هي تتعاون بتطوير السيارات التجارية بهذا الشأن مع علامتها هينو موتورز وشريكتها فولكس فاجن.

هذا وقد ختمت تويوتا وإيسوزو تصريحاتهما بقولهما أن صناعة السيارات تواجه تحديات وتغيرات لا تحدث سوى “مرة كل 100 عام”، إلا أنهما سيتابعان جهودهما لتحسين تنافسيتهما بقطاع السيارات الركاب والتجارية.