شيرين عبدالوهاب تربك حفلها بأنباء الحمل.. وتصر على تقبيل زوجها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت كلمات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في حفلها الذي أحيته لصالح إحدى الشركات الاستثمارية، أمس السبت، الشكوك حول حملها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وحملت شيرين خلال حفلها طفلة مبديه سعادتها الكبيرة بالأطفال، قائله ” دي مش بنتي من حسام حبيب، ولكن قريب أوي هيكون عندي بنت زيها “.

وجعلت هذه الكلمات جمهور شيرين يعتقدون أنها حامل، ولكن متابعيها نفوا هذا الأمر، نظرًا لفستانها الوردي الذي ارتدته خلال الحفل والذي لم يكشف عن أي انتفاخ في بطنها.

وفي ذات الحفل، رافق الفنان حسام حبيب زوجته شيرين في حفلها،مشاركًا إياها بأغنية ” 3 دقات “، حيث أصرت شيرين في لقطة عفوية منها على تقبيل زوجها أمام الكاميرات.

وانهالت التعليقات على شيرين وزوجها بعد هذه القبلة بين مؤيد ومعارض، حيث قال البعض ” الله عالرومانسية “، و” أحلى ثنائي في الكون “.