بالفيديو.. السلف وتأثيره على ميزانية الأسرة

أماني الغامدي(صدى):

استعرض برنامج ” صباح السعودية ” ، مشكلة السلف وتأثيره على ميزانية الاسرة ، بحضور الدكتور اياس آل بارود مستشار وخبير اقتصادي .

وقال دكتور اياس ، هناك معايير اساسية لكل اسرة سواء على المستوى الفردي أو أسري ، فالقدوم على الاستلاف بأي نوع يكون هناك عدم اتزان وجدولة الداخل الشهري للمستلف ، فهذا الشخص يورط نفسه في منتصف الشهر أو آخره وليس لديه قدرة على اكمال الشهر فيلجأ للسلف .

وتابع ، قبل أن اقترض يجب علي أن أجدول هذا الدخل الشهري وأعلم هل استطيع سداده أم لا ، فإذا زاد القرض على الشخص بنسبة 33% من الدخل الشهري فهو في خطر .

وأضاف ، السلف الشخصي لا أؤيده ، وعلى المواطن أن لا يلجأ إلى القرض إلا إذا كان لديه القدرة على سداده دون التأثير على اساسيات حياته الأسرية .