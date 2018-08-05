علميا.. قلوب النساء أقل وزنا من قلوب الرجال

أماني الغامدي(صدى):

خالد النمر: علميا.. قلوب النساء أكثر تأثرا بالعواطف من قلوب الرجال

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن قلوب النساء أقل وزنًا وأسرع نبضًا وأكثر تأثرًا بالعواطف من قلوب الرجال.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” علميًا: قلوب النساء أقل وزنًا وأسرع نبضًا وأكثر تأثرًا بالعواطف……. من قلوب الرجال ” .