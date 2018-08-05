علميا.. قلوب النساء أقل وزنا من قلوب الرجال
خالد النمر: علميا.. قلوب النساء أكثر تأثرا بالعواطف من قلوب الرجال
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن قلوب النساء أقل وزنًا وأسرع نبضًا وأكثر تأثرًا بالعواطف من قلوب الرجال.
جاء ذلك في تغريدة لـ ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” علميًا: قلوب النساء أقل وزنًا وأسرع نبضًا وأكثر تأثرًا بالعواطف……. من قلوب الرجال ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3955 ] نشر منذ 38 دقيقة
اقل وزنا وحجما واكبر حباً وحناناً-
مثل النانو دقيقة الحجم كبيرة المفعول
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51166 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30516 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذي الحقيقه
بسم الله على قلوبنا
يا زين قلوب النساء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30516 ] نشر منذ 28 دقيقة
فعلا الرجل ان لا يعاند قلب المراءه
لان العواقب عكس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51166 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههههه ,,