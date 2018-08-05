5 حيل جديدة في ” واتساب ” تجعله أكثر متعة

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق ” واتساب ” تحديثات عديدة في الفترة الماضية، أضافت أدوات وحيل جديدة لا يعلمها الكثير من مستخدميه ، والتي ستجعله أسهل وأكثر متعة.

وتعد الحيل الجديدة هي اتصالات المجموعات: وهي أحد أبرز المزايا، التي تقدمها ” واتساب ” في الفترة الحالية، رغم أن كثيرين لا يعلمون أنها تم تفعيلها فعليا لكافة المستخدمين، سواء على مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية، والتي يفخر التطبيق بأنها مختلفة عن التقنية المماثلة في ” سناب شات ” بأنها ” مشفرة ” إلى أقصى درجة.

وأضاف واتساب وجود نسخة احتياطية من الدردشات؛ حيث لا يعلم الكثير من المستخدمين أن التطبيق بات يدعم خدمة ” التخزين السحابي ” للدردشات والرسائل والوسائط، بحيث أنه يمكن استعادتها في حالة فقدان أو تغيير الهاتف.

لكن ينصح عند تشغيلها أن تكون مستخدما للإنترنت اللاسلكي ” واي فاي ” ، حتى لا يستهلك باقة الإنترنت الخاصة بك.

ووفر ” واتساب ” قراءة الرسائل المحذوفة: إذا لاحظت أن شخصا حذف إحدى الرسائل من أي دردشة على ” واتساب “، قد تظن أن الأمر ” انتهى ” وأنك لا يمكن مشاهدة الرسالة مرة أخرى، لكن تلك ليست نهاية المطاف، فـ ” واتساب ” طرحت تقنية تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة.

وأشار إلى أنه لتفعيل تلك التقنية ينبغي عليك أن تعتمد على تطبيقات خارجية طرحها ” واتساب ” في الفترات الماضية، مثل ” واتساب ريموفد” (WhatsRemoved)، أو “نوتيفيكشن هيستوري” (Notification History)).

وفي السياق نفسه، أصدر ” واتساب ” ميزة إخفاء الصور والفيديوهات

يمكن “واتسآب” حاليا المستخدمين من إمكانية إخفاء أي وسائط محددة من صور ومقاطع فيديو من الظهور على المعرض الخاص بالهاتف، حتى لا تقع في أيدي شخص خطأ، كما تمكن تحديثات ” واتساب ” المستخدمين من تخصيص الإخطارات والإشعارات.

وذلك بحيث يمكن تجاهل بعض الدردشات وعدم ظهورها بصورة قوية على هاتفك، فيما يمكنك أن تمنح نغمات مختلفة أي إشعار أو إخطار جديد لأي دردشة معينة تختارها، وتكون ذات أهمية بالنسبة لك.