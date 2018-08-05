أم تقتل أطفالها بدم بارد وتبرر فعلتها

كانبرا(صدى):

” آكون جود ” صاحبة الـ23 عامًا التي تخلت الجالية السودانية في أستراليا عنها، لاجئة سودانية أقامت علاقة مع قريب زوجها المتوفي، وقتلت أطفالها بدم بارد.

أقدمت اللاجئة الجنوب سودانية ” جود ” على فعل بشع في يونيو 2016، حيث أسقطت سيارتها في بحيرة ملبورون بأستراليا وبداخلها 4 من أطفالها، ما أدى إلى مقتل 3 منهم.

وواجهت ” جود ” المحاكمة على خلفية هذا الحادث البشع الذي ضحت خلاله عن أطفالها، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عامًا وإلغاء تأشيرتها، حيث سيتم ترحيلها بعد انتهاء عقوبتها.

ولكن ببرت “جود ” قتلها لأطفالها بأنها مصابة باضطراب بعقلي، ولم تكن في وعيها عندما فعلت ذلك، حيث عادت قضية ” جود “من جديد لاسئتناف الحكم والذي أثبت خلاله أنها غير متوازنة ذهنيًا.

كما أظهرت التحقيقات أن جود بعد انتقالها إلى أستراليا أقامت علاقة مع قريب لزوجها المتوفي وأنجبت منه 4 أطفال، ما ادى إلى مقاطعة الجالية السودانية لها.