تعليم نجران يطلق ملتقى المعلمين والمعلمات الجدد

نجران(صدى):

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة نجران اليوم، ملتقى ” المعلمين والمعلمات الجدد ” ممن صدر قرار تعيينهم للتدريس في تعليم المنطقة للعام الدراسي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ، ويستمر 5 أيام، حيث سيكون استقبال المعلمين بمقر بيت الطالب بحي الفهد بنجران، فيما سيكون استقبال المعلمات بمقر نادي الحي بالمتوسطة السابعة بحي الفهد بنجران، وابتدائية حبونا الثانية، ومركز التدريب بمحافظة يدمة، والابتدائية الرابعة بمحافظة شرورة.

ويهدف الملتقى إلى إكساب المعلم والمعلمة المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، ومد المعلمين والمعلمات بالخبرات والمعارف والمعلومات اللازمة.

ويتضمن الملتقى عدة محاور منها لقاء مفتوح مع مديرعام التعليم بالمنطقة، وحقوق وواجبات المعلم، وبرنامج فارس، وفرص التطوير الوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس، ونماذج ملهمة من الميدان، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، إضافة إلى برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، إلى جانب العديد من المحاضرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل التي يقدمها نخبة من القيادات التربوية والتعليمية والمدربين المعتمدين في التدريب التربوي”بنين وبنات ” .