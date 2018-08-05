ريال مدريد يسلط الضوء على 6 لاعبين لخلافة مودريتش

نواف السالم(صدى):

سلطت الأضواء مؤخرًا على احتمالية رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عن صفوف ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، فيما يبحث الفريق عن بديل لمودريتش في حال رحيله المحتمل.

وأوضحت وسائل إعلام، أن هنالك 6 لاعبين مرشحين لخلاقة مودريتش، وهم: داني سيبايوس، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي شارك في موسم واحد مع ريال مدريد منذ قدومه من ريال بيتيس ولعب خلاله 22 مباراة وأحرز خلالهم هدفين، وكان من المتوقع رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، إما على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي، لكن تغير كل شيء بعد وصول لوبيتيغي.

ويتطلع ريال مدريد إلى أن يحل ماتيو كوفاسيتش 24 عامًا، محل مودريتش؛ حيث شارك مع الملكي في 36 مباراة في الموسم الماضي، وتمكن من صنع هدف وحيد، وأعلن مؤخراً رغبته بالرحيل، ولكن في حالة رحيل مودريتش من الممكن أن يغير قراره، بينما يعتبر الإيطالي ماركو فيراتي 25 عامًا، من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط، وقدم الموسم الماضي أداء جيدًا مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، إذ شارك كأساسي في 30 مباراة وتمكن من إحراز هدفين.

وفي السياق نفسه، قدم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش الموسم الماضي مستوى كبير مع نادي لاتسيو، مما جلب أنظار كبار أندية أوروبا للحصول على خدماته، وشارك الموسم الماضي في 43 مباراة تمكن من إحراز 14 هدفًا، كما يسعى العديد من الأندية الكبرى وأبرزهم برشلونة وريال مدريد في الحصول على لاعب نادي أياكس أمستردام، فرانكي دي يونغ، ولفت الانظار بأدائه الموسم الماضي، غذ شارك في 26 مباراة وتمكن من إحراز هدف وحيد.

ويعد اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش أحد أبرز لاعبي خط الوسط، وشارك الموسم الماضي بقميص يوفنتوس في 39 مباراة وسجل 6 أهداف، وحاول برشلونة ضمه أكثر من مرة ولكن تعقدت المفاوضات، وسيكون من أبرز المرشحين لخلافة مودريتش.