” العمل ” تستعد لتوطين الوظائف التنفيذية خلال أسبوعين

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إصدار عدد من القرارت الخاصة بالتوطين خلال الأسبوعين القادمين.

وأكدت مصادر أن القرارات الجديدة تشمل توطين الوظائف التنفيذية، حيث تعمل اللجنة الخاصة بالتوطين والمكونة من ممثلين لوزارات ” العمل، البلدية القروية، التجارة والاستثمار، وعدد من المنشآت “، تعمل بشكل مستمر لتجديد القطاعات المستهدف توطينها.

كما لفتت إلى أنه تم إجراء 12 تعديل على مسودة توطين قطاعات التجزئة، والتي تضمنت تخفيض نسبة التوطين من 100% إلى 70%.

وأضافت أنه في حال اكتملت خطط التوطين وفق الخطة الموضوعة، فإن الوزارة ستتجه إلى المرحلة الثانية إما برفع نسبة التوطين تدريجيًا أو رفعها إلى 100% دفعة واحدة.