” العمل ” تستعد لتوطين الوظائف التنفيذية خلال أسبوعين
تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إصدار عدد من القرارت الخاصة بالتوطين خلال الأسبوعين القادمين.
وأكدت مصادر أن القرارات الجديدة تشمل توطين الوظائف التنفيذية، حيث تعمل اللجنة الخاصة بالتوطين والمكونة من ممثلين لوزارات ” العمل، البلدية القروية، التجارة والاستثمار، وعدد من المنشآت “، تعمل بشكل مستمر لتجديد القطاعات المستهدف توطينها.
كما لفتت إلى أنه تم إجراء 12 تعديل على مسودة توطين قطاعات التجزئة، والتي تضمنت تخفيض نسبة التوطين من 100% إلى 70%.
وأضافت أنه في حال اكتملت خطط التوطين وفق الخطة الموضوعة، فإن الوزارة ستتجه إلى المرحلة الثانية إما برفع نسبة التوطين تدريجيًا أو رفعها إلى 100% دفعة واحدة.
طلال[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 9 دقائق
نتمني ذلك في اسرع وقت ممكن والله
عمار[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 9 دقائق
بالتوفيق
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا مثل حبة مسكّن الالم! #الأجانب سيطروا على وظائف البلد كلها من #جامعات و #وزارات و #نيوم و #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #ساما فيها #اجانب
ماجد[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 7 دقائق
لاجديد…. #وزارة_العمل تعتزم تدرس تناقش سوف تنوي
ينطبق عليهم المثل القائل…
اسمع جعجعة ولا أرى طحنا
شجون[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 7 دقائق
الاجانب يعملوا في وظائف قياديه ومكتوب المهنه في اقامته سائق …اقول ارقدوا احسن لكم ماشفنا خير من وزارة العمل غير فرعنة الاجانب على السعودين