حساب المواطن يرد على زوج يطالب بعدم إدراج راتب زوجته ضمن الدخل
علّق برنامج ” حساب المواطن ” ، على زوج يطالب بعدم إدراج راتب الزوجة ضمن الدخل في حساب المواطن، معتبرًا أن الزوج هو المُطالب بالإنفاق، وهو المُتحمل لتكاليف الأسرة والفواتير وغيرها.
وأرسل المواطن تغريدة لـ ” حساب المواطن ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، والتي نصت على: ” راتب الزوجة المفترض ما يدخل مع حساب المواطن، ما هو معقول الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، بعدين ما يُعطى حسابًا أو ينقص منه الكثير بسبب راتب الزوجة، فواتير الكهرباء تدبلت والبنزين وكل شي ارتفع سعره والضريبة المضافة وكلها على حساب الراتب، عدلوا النظام ” .
وأجاب ” حساب المواطن ” على طلب الزوج، قائلًا: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ” ، وذلك عبر الرابط التالي: هنا
عبدالله[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ما ينزل لي حساب المواطن واعتقد السبب راتب زوجتي
مخاوي الذيب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال جوهري تشكرا على طىرحه الرد على السؤال غير مقنع المطلوب بالنفقه الزوج ولو الزوجه سيدة اعمال
زائر[ عدد التعليقات: 2582 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض الزوجة الموظفة تستبعد من البرنامج ويعطى لزوج اذا يعمل عمل غير حكومي
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
انا كذلك ماينزل لي والسبب راتب زوجتي
ومستحيل اني اطلب من زوجتي انها تدفع فاتورة كهرباء او ماء او حتى اجار الشقه او اي من مصاريف البيت
مع اني اقدر اسوي نفس حركة ناس كثير مايكون صادق في دخل الاسرة ومايدرج راتب زوجته بالموقع وياخذ من حساب المواطن .
الي يقهرن اكثر شي اني انا موظف قطاع خاص .. ماينزل لي بدل غلاء معيشه الي اقره الملك سلمان لموظفين الحكومه ولا ينزل لي حساب المواطن وساكن في شقه اجار والحياة كل سنة تصير اصعب من قبل
الله يكون بعون كل مواطن مكافح وكل مواطن عاطل
zezu[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 1 ساعة
رد من حساب المواطن ليس فيه انصاف ابدا
طلال[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 48 دقيقة
هل حساب المواطن وغلأ المعيشه مدته سنه لأن اكثر الأسر معتمده عليه بسبب ارتفاع الاسعار واسباب اخرى
ماجد[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 44 دقيقة
سؤال حساب المواطن مدته سنة بعد السنة ايش يسوي المواطن يطق راسه بالجدار أو بتنزل أسعار الكهرباء والبنزين وتلغى الضرائب جاوبو
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماينلامون صراحه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51166 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب ,,,
شرقاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذه الاجابه لكل استفسار ماعندهم غير هالاجابه