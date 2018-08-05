حساب المواطن يرد على زوج يطالب بعدم إدراج راتب زوجته ضمن الدخل

نايف السالم(صدى):

علّق برنامج ” حساب المواطن ” ، على زوج يطالب بعدم إدراج راتب الزوجة ضمن الدخل في حساب المواطن، معتبرًا أن الزوج هو المُطالب بالإنفاق، وهو المُتحمل لتكاليف الأسرة والفواتير وغيرها.

وأرسل المواطن تغريدة لـ ” حساب المواطن ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، والتي نصت على: ” راتب الزوجة المفترض ما يدخل مع حساب المواطن، ما هو معقول الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، بعدين ما يُعطى حسابًا أو ينقص منه الكثير بسبب راتب الزوجة، فواتير الكهرباء تدبلت والبنزين وكل شي ارتفع سعره والضريبة المضافة وكلها على حساب الراتب، عدلوا النظام ” .

وأجاب ” حساب المواطن ” على طلب الزوج، قائلًا: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ” ، وذلك عبر الرابط التالي: هنا