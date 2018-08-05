تعليم المهد ينفذ برنامجا لتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد

المدينة المنورة(صدى):

نفّذ تعليم المهد اليوم برنامجا لتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد في التدريب التربوي , بحضور مدير تعليم المهد محمد بن علي القحطاني .

وأوضح القحطاني أن البرنامج يهدف إلى بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل التربوي والتعليمي في الميدان , وبناء الاتجاهات الإيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم , وإكساب المعلم المهارات التربوية , والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة , وتزويد المعلمين والمعلمات بالخبرات والمعارف والمعلومات اللازمة , وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب داخل القاعات الدراسية ، مؤكدا على حقوق وواجبات ومسئوليات المعلم والمعلمة وما هو مطلوب منهم في تطوير وبناء العملية التعليمية والتربوية والتقيد بأخلاقيات مهنة التدريس .

يذكر أن البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام ، يناقش عدداً من المحاور أبرزها حقوق وواجبات المعلم وأخلاقيات مهنة التدريس وفرص التطوير المهني والوظيفي وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع ونماذج ملهمة من الميدان .