دراسة حديثة : الساونا تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة

هلسنكي(صدى):

أظهرت دراسة حديثة فوائد التردد على حمامات الساونا بانتظام، حيث تجعل من يترددون عليها أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والرئة والإنفلونزا مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يستخدمونها.

وكانت أظهرت الدراسات السابقة نتائج متباينة للفوائد الصحية للساونا، نظرا لكونها ركزت على أنواع مختلفة من الساونا، كما أنها كانت دراسات صغيرة الحجم أو محدودة الفترة الزمنية، ولم تظهر النتائج الصحية في المدى الطويل.

وأعد القائمون على الدراسة الجديدة تحليلا ركزوا خلاله فقط على الساونا الشائع استخدامها في فنلندا، والتي يعد الذهاب إليها روتين يومي للكثيرين، وتتراوح درات الحرارة بها بين 80 و100 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة من 10 إلى 20%.

وتوصل الباحثون بعد الاطلاع على دراسات تركز على الساونا الفنلندية، إلى أن الاستخدام المنتظم لها يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.

وقال الدكتور في جامعة يفاسكيلا في فنلندا، والمعد الرئيسي للتحليل، جاري لوكانين، إن الدلائل تشير أنه إلى جانب المتعة والاسترخاء، تعمل الساونا على التقليل مت مخاطر أمراض الأوعية الدموية، والقلب، والجلطات، والأمراض المتعلقة بالذاكرة.

وأضاف أن استخدام الساونا بانتظام يقلل أيضا من مخاطر أمراض الرئة كالربو والالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي المزمن.

ولفت إلى أن الذهاب إلى الساونا أربع مرات في الأسبوع على الأقل يقلل احتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة نحو 50 %.