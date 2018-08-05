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بالصور.. مشاهد عفوية لخادم الحرمين برفقة حفيده

بالصور.. مشاهد عفوية لخادم الحرمين برفقة حفيده
حمود العنزي(صدى):

أظهرت صور مشاهد عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة حفيده عبدالعزيز، وهو يضحك معه.

وأوضحت الصور الملك سلمان، وهو يرتدي ملابس غير رسمية ويداعب حفيده في مواقف إنسانية ولقطات عفوية.

ومن الجدير بالذكر، أن حفيد الملك سلمان، عبدالعزيز هو نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

يارب احفظ ملكنا سلمان واعطه الصحة والعافيه يالبيه ياملكنا

[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيه الف الف يارب

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يطول بعمره ويحفظه لنا من كل شر

[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 1 ساعة

ألله يحميهم ويحفظهم

[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم احفظه بعينك التي لا تنام و اطل في عمره و امده بالصحه والعافيه

[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة

عاش سلمان الحزم

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يطول بعمرگ❤️

[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة

صورة بألف كلمة ❤ جميلة جدا

[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظهم ويخليهم لبعض❤️

[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 1 ساعة

بعد عمري الله يحفظهم😍

[ عدد التعليقات: 51166 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يحفظ خادم البيتين الشريفين واولاده واحفاده وكافة الاسرة المالكة الكريمه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يحفظه بحفظه ويحفظ ذريته ويرزقهم البطانه الصالحه

[ عدد التعليقات: 3718 ] نشر منذ 26 دقيقة

ياعلني،،، ياسمو المجد ماأفقدك❤️

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 دقيقة

اتمنى ان تلتفت للمواطنين الوضع المادي صعب في وقتنا الحالي
بدل ماتنافقون حفيدة ارجو النظر لحالنا المؤسف

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