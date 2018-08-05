بالصور.. مشاهد عفوية لخادم الحرمين برفقة حفيده
أظهرت صور مشاهد عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة حفيده عبدالعزيز، وهو يضحك معه.
وأوضحت الصور الملك سلمان، وهو يرتدي ملابس غير رسمية ويداعب حفيده في مواقف إنسانية ولقطات عفوية.
ومن الجدير بالذكر، أن حفيد الملك سلمان، عبدالعزيز هو نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب احفظ ملكنا سلمان واعطه الصحة والعافيه يالبيه ياملكنا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4209 ] نشر منذ 3 ساعات
آهـ قلبي انت حفظكم الله وسدد ع الحق والخير خطاكم
يا سيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
طلال[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيه الف الف يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يطول بعمره ويحفظه لنا من كل شر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 1 ساعة
ألله يحميهم ويحفظهم
عمار[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظه بعينك التي لا تنام و اطل في عمره و امده بالصحه والعافيه
همس[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة
عاش سلمان الحزم
شجون[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يطول بعمرگ❤️
محمد[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
صورة بألف كلمة ❤ جميلة جدا
شمس[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظهم ويخليهم لبعض❤️
ملك[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد عمري الله يحفظهم😍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51166 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يحفظ خادم البيتين الشريفين واولاده واحفاده وكافة الاسرة المالكة الكريمه ,, آمين ,,
حسين العنزي[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يحفظه بحفظه ويحفظ ذريته ويرزقهم البطانه الصالحه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3718 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياعلني،،، ياسمو المجد ماأفقدك❤️
المقرود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 دقيقة
اتمنى ان تلتفت للمواطنين الوضع المادي صعب في وقتنا الحالي
بدل ماتنافقون حفيدة ارجو النظر لحالنا المؤسف