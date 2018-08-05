بالصور.. مشاهد عفوية لخادم الحرمين برفقة حفيده

حمود العنزي(صدى):

أظهرت صور مشاهد عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة حفيده عبدالعزيز، وهو يضحك معه.

وأوضحت الصور الملك سلمان، وهو يرتدي ملابس غير رسمية ويداعب حفيده في مواقف إنسانية ولقطات عفوية.

ومن الجدير بالذكر، أن حفيد الملك سلمان، عبدالعزيز هو نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.