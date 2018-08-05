أهم 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

الرياض(صدى):

كشفت حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع من 16حتى 20 ذي القعدة 1439هـ.

وكان أول الأسئلة التي استقبلها ” التواصل العدلي ” ، هو: ” ما معنى صورة العنوان الوطني، عند تقديم صحيفة دعوى إلكترونيًا ؟ ” ، ورد عليه الحساب كالتالي: ” المقصد هو: إرفاق صورة الإشعار الرسمي للعنوان الوطني من (واصل)، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبريد السعودي وطباعته ” .

وجاء السؤال الثاني كالتالي: ” ماهي خطوات ومتطلبات عمل وكالة جديدة ؟ ” ، وأجاب ” التواصل العدلي ” قائلًا: ” تفضل بالدخول على الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة، ومن ثم اختيار خدمة تسجيل وكالة وتعبئة المتطلبات، ثم التوجه برقم الطلب لأقرب كتابة عدل.

فيما نص السؤال الثالث على: ” كيف استطيع معرفة جميع الوكالات التي تخصني ؟ ” ، ليجيب ” التواصل العدلي ” قائلًا: ” يمكنك الاستفادة من خدمة (الاستعلام عن وكالتي) عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، لتقوم بالاستعلام عن جميع وكالاتك برقم الهوية.

أما السؤال الرابع، فكان مفاده: ” لدي صك حجة استحكام، صادر من المحكمة العامة، وأرغب باستخراج صك إلكتروني، ما هي الإجراءات ؟ ” ، وردّ الحساب كالتالي: ” الرجاء مراجعة كتابة العدل مصطحبًا أصل الصك والهوية الوطنية ” .

وجاء السؤال الخامس والأخير الذي أجاب عليه ” التواصل العدلي ” كالتالي: ” هل هناك حاجة لوجود شهود عند إجراءات الطلاق ؟ ” ، وردّ عليه الحساب كما يلي: ” لا، فقط يلزم حضور المُطلّق وإحضار عقد النكاح ” .