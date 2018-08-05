مصدر أمني مصري: مقتل 11 إرهابيا إثر عملية أمنية بالعريش

القاهرة(صدى):

أعلن مصدر أمني مصري مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم رابع العريش في سيناء.

وأوضح المصدر في تصريح له اليوم أن معلومات كانت قد وردت إلى الأجهزة الأمنية مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لحوش مهجور بمنطقة حي السلايمة المتاخم للطريق الدائري بدائرة قسم شرطة رابع العريش وكراً لها لتنفيذ عمليات عدائية.

وأضاف أنه تم استهداف هذه المجموعة التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها إلى التعامل معها، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصراً وبحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية قناصة وبندقية خرطوش وكمية من الذخيرة وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وأشار المصدر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية .