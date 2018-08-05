العيوب الخلقية في الجنين وطرق اكتشافها وعلاجها

أماني الغامدي(صدى):

أكد الدكتور علاء حامد استشارى جراحة النساء والتوليد والحقن المجهرى، إن المتابعة والسونار أثناء الحمل، من الضروريات التي تحافظ على استقرار الحمل وتتابع صحة الجنين باستمرار، والسونار العادى يطمئن على وزن ووضع الجنين والماء من حوله، ولكنه يصعب عليه كشف أي عيوب خلقية، بينما السونار رباعى الأبعاد يكشف على العيوب الخلقية بكل سهولة، ولكن لا يتم عمله إلا عند وجود شكوك عند الطبيب بوجود أي مشكلة في الجنين.

وأضاف حامد ، أن هناك 3 أنواع من العيوب الخلقية، منها:-

1- النوع الأول يستطيع الطبيب علاجه أثناء الحمل.

2- النوع الثاني يساعدن الكشف المبكر عنه أثناء الحمل على بدء العلاج عقب الولادة مباشرة مما يعمل على تقليل المضاعفات التي تنتج عن هذا العيب.

3- النوع الثالث يكون عيوب خلقية مميتة للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة والتشخيص المبكر يجعل الطبيب قادرا على إنهاء الحمل مبكرا والجنين صغير حتى لا يحدث أي مضاعفات على الحامل.

وتابع، أما عن أفضل وقت لعمل السونار رباعي الأبعاد:-

1- في النصف الثالث من الشهر الثالث وهذا يشخص بعض العيوب مبكرا.

2- في النصف الثاني من الشهر الخامس وهو مايعرف بالفحص الأساسي الذي يكشف على كل أعضاء الجنين كالقلب والكليتين والمخ والأطراف والشكل الخارجي كالوجه.

3- النصف الثاني من الشهر السابع ونطمئن من خلاله على نمو الجنين ووزنه والمشيمة والحبل السري.