هطول أمطار رعدية على عسير وجازان
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي عسير وجازان.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التنبيه يشمل النماص وبللسمر، وبللحمر، وسبت العلايه، المجاردة، بارق، السودة والأجزاء المجاورة لها في عسير، والخوبة وأبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، وصامطة، جيزان، والأجزاء المجاورة لها بجازان.
وأشارت الأرصاد إلى أن بداية الحالة من الساعة الواحد ظهرًا إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، فيما أصدرت إنذارًا مبكرًا على منطقة نجران ” حبونا، بدر الجنوب، تمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة لها ” ، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ لافتة إلى أن بداية الحالة من الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4207 ] نشر منذ 59 دقيقة
هلا بديرتي الجنوب كل يوم
والله انا سنابي شغال تصوير صح خخخخخخخخخخخخ
كل يوم عندي مقاطع تهبل امطار وسيول في وادي اترآن جنة الله في ارضة
حتى في عز الصيف الجو براد وسحب وغيوم
وعندي شاي وقهوة واطبخ وانفخ لنفسي
يو ووووو حياة خيال وطبيعة خلابة
تقول والله لبنان العرب وامن وامان والله ما حولك احد
واهلها اهل القلوب البيضاء وانت داخل الديرة عندهم سلام سلام
وخارج من عندهم سلام سلا م فديتهم والله
آه يا اترآن جنة الله في ارضه احبك مدمن حتى الموت عليك
طلال[ عدد التعليقات: 2538 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم صيبا نافعا♥️🙌