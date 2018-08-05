هطول أمطار رعدية على عسير وجازان

أبها(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي عسير وجازان.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التنبيه يشمل النماص وبللسمر، وبللحمر، وسبت العلايه، المجاردة، بارق، السودة والأجزاء المجاورة لها في عسير، والخوبة وأبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، وصامطة، جيزان، والأجزاء المجاورة لها بجازان.

وأشارت الأرصاد إلى أن بداية الحالة من الساعة الواحد ظهرًا إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، فيما أصدرت إنذارًا مبكرًا على منطقة نجران ” حبونا، بدر الجنوب، تمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة لها ” ، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ لافتة إلى أن بداية الحالة من الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.