تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الباحة(صدى):

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد ,يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة مثيرة للأتربة , وتشمل الحالة بلجرشي والمندق والمخواة والعقيق, والأجزاء المجاورة لها حيث تبدأ الحالة الساعة الواحدة والربع , من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.