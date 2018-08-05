تعليم مكة ينهي استعداده لإطلاق مبادرة الحضانات لأطفال حجاج بيت الله

محمد السعران(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها التنظيمية والتجهيزية للحضانات الموسمية لحج هذا العام ١٤٣٩ هـ والتي بلغ عددها 18 حضانة وروضة موسمية تستوعب 585 مقعد، حيث أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بأن إدارة تعليم مكة المكرمة قد قامت على توفير كل أساليب وطرق الرعاية التعليمية والترفيهية والوجبات الغذائية ووسائل الأمن و السلامة برعاية كوادر تربوية تم تأهيليها من قبل ادارة تعليم مكة المكرمة ومتابعة لجان إشرافية على مدار 24 ساعة. كما عملت الإدارة على توفير الرعاية الصحية عن طريق ممرضات مقيمات 24 ساعة مهمتهن مراقبة صحة الأطفال ومتابعتها، مشيرًا إلى أنه قد شاركت الإدارة عن طريق الشراكة المجتمعية التعليمية مشغلات من القطاع الخاص؛ وذلك لتمكين السعوديات في مجالات العمل ومنحهن فرصا وظيفية متماشية مع رؤية المملكة 2030 المنصوص فيها على تكوين اقتصاد مزدهر وعلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وتمكينها اقتصاديا، مبينا بأنه سيسمح للأهالي بزيارة أطفالهم والجلوس معهم خاصة يوم العيد، بنظام أمني مشدد عن طريق ” بصمة ول ” وفي المقابل جميع من يعمل بالحضانات والروضات الموسمية عناصر نسائية وجميع اللجان التنفيذية والإشرافية والتشغيلية نسائية.

ومن جهة أخرى شملت الخدمات المقدمة للحضانات تعيين معلمة لغات تستقبل الأطفال من جميع الجنسيات ومخاطبتهم بمختلف لغاتهم العالمية، كما عملت الإدارة على ترجمة منشور خاص بمبادرة الحضانات والروضات الموسمية بخمس لغات (الإنجليزية / المالية / الفرنسية / التركية / الهندية) وتم توزيع المنشورات بالمحافل المختلفة مثل الجنادرية، المنتدى الدولي للتعليم بالرياض، ومؤتمر أبحاث الحج وغبرها؛ بهدف نشر المبادرة على نطاق أوسع وللتعريف

وفي سياق متصل تم الاستعداد لتقديم برامج تعليمية مبسطة و ألعاب وبرامج ترفيهية مناسبة وحلقات وأنشطة ولعب حر وهدايا مع رعاية واهتمام بالمواليد و برامج دينية وتوعوية بفريضة الحج والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما تم إعداد وجبات غذائية معتمدة بجداول تخطيط الوجبات معتمدة من أكاديميين بجمعية الغذاء والتغذية و سيقدم لهم البرنامج اليومي المعتمد لرياض الأطفال من منهج التعلم الذاتي تحت مظلة الإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التعليم .