شاب يحاول سرقة طائرة نفاثة ليلحق بحفل ” راب “

واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي على اختطاف طائرة نفاثة من أحد مطارات ولاية أركنساس الأمريكية، ليتمكن من اللحاق بحفل لموسيقى ” الراب ” في شيكاغو.

ومن جانبها، ألقت شرطة المطار القبض على الشاب ” زيماركوس ديفون سكوت ” ، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، في قمرة الطائرة، نظرًا لتصرفه المتهور.

وبسؤال الشاب أثناء التحقيق معه، أوضح ” سكوت ” ، أنه أراد سرقة الطائرة والتوجه بها لحضور حفل لموسيقى ” الراب ” ، في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة.