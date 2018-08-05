شاب يحاول سرقة طائرة نفاثة ليلحق بحفل ” راب “
أقدم شاب أمريكي على اختطاف طائرة نفاثة من أحد مطارات ولاية أركنساس الأمريكية، ليتمكن من اللحاق بحفل لموسيقى ” الراب ” في شيكاغو.
ومن جانبها، ألقت شرطة المطار القبض على الشاب ” زيماركوس ديفون سكوت ” ، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، في قمرة الطائرة، نظرًا لتصرفه المتهور.
وبسؤال الشاب أثناء التحقيق معه، أوضح ” سكوت ” ، أنه أراد سرقة الطائرة والتوجه بها لحضور حفل لموسيقى ” الراب ” ، في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة.
غندورة[ عدد التعليقات: 11180 ] نشر منذ 21 دقيقة
أنا لو إني مكانه سويت نفس الحركة أهم ششئ لايفوت الحفل😂😂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههه متأثر بالأفلام