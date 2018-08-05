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شاب يحاول سرقة طائرة نفاثة ليلحق بحفل ” راب “

شاب يحاول سرقة طائرة نفاثة ليلحق بحفل ” راب “
واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي على اختطاف طائرة نفاثة من أحد مطارات ولاية أركنساس الأمريكية، ليتمكن من اللحاق بحفل لموسيقى ” الراب ” في شيكاغو.

ومن جانبها، ألقت شرطة المطار القبض على الشاب ” زيماركوس ديفون سكوت ” ، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، في قمرة الطائرة، نظرًا لتصرفه المتهور.

وبسؤال الشاب أثناء التحقيق معه، أوضح ” سكوت ” ، أنه أراد سرقة الطائرة والتوجه بها لحضور حفل لموسيقى ” الراب ” ، في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11180 ] نشر منذ 21 دقيقة

أنا لو إني مكانه سويت نفس الحركة أهم ششئ لايفوت الحفل😂😂

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 15 دقيقة

ههههه متأثر بالأفلام

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