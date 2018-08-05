  • الأحد 5

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إنفجار جوال كاد أن يتسبب في كارثة بمنزل بالرياض
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬523
  • 3
  • حوادث

إنفجار جوال كاد أن يتسبب في كارثة بمنزل بالرياض

إنفجار جوال كاد أن يتسبب في كارثة بمنزل بالرياض
حمود العنزي (صدى):

انفجر جوال من نوع ” سامسونج ” بمنزل أسرة في الرياض، كاد أن يتسبب في كارثة، رغم عدم اتصاله بالكهرباء.

وأوضح رب الأسرة أن النيران اشتعلت في أرجاء المنزل، لكنه تمكن من السيطرة عليها.

يذكر أن هناك أجهزة أنتجتها شركة سامسونج من نوع جالاكسي قد عانى مستخدموها من انفجارها أهمها هاتف ” جالاكسي نوت7 ” .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحمي الجميع ويكفيهم شر الحرائق

[ عدد التعليقات: 2538 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا ياارب

[ عدد التعليقات: 31866 ] نشر منذ 25 دقيقة

ملاحظة:
الي مقبلين على شراء أجهزة جوال
لاتستعجلون
كلها كم يوم وينزل ن9
وهذا ماسيتسبب في أنخفاض جميع أسعار الأجهزه بما فيها ن8
كذلك العروووووض🤗🤗🤗

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *