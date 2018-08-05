إنفجار جوال كاد أن يتسبب في كارثة بمنزل بالرياض

حمود العنزي (صدى):

انفجر جوال من نوع ” سامسونج ” بمنزل أسرة في الرياض، كاد أن يتسبب في كارثة، رغم عدم اتصاله بالكهرباء.

وأوضح رب الأسرة أن النيران اشتعلت في أرجاء المنزل، لكنه تمكن من السيطرة عليها.

يذكر أن هناك أجهزة أنتجتها شركة سامسونج من نوع جالاكسي قد عانى مستخدموها من انفجارها أهمها هاتف ” جالاكسي نوت7 ” .