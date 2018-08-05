إنفجار جوال كاد أن يتسبب في كارثة بمنزل بالرياض
انفجر جوال من نوع ” سامسونج ” بمنزل أسرة في الرياض، كاد أن يتسبب في كارثة، رغم عدم اتصاله بالكهرباء.
وأوضح رب الأسرة أن النيران اشتعلت في أرجاء المنزل، لكنه تمكن من السيطرة عليها.
يذكر أن هناك أجهزة أنتجتها شركة سامسونج من نوع جالاكسي قد عانى مستخدموها من انفجارها أهمها هاتف ” جالاكسي نوت7 ” .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمي الجميع ويكفيهم شر الحرائق
طلال[ عدد التعليقات: 2538 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا ياارب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31866 ] نشر منذ 25 دقيقة
ملاحظة:
الي مقبلين على شراء أجهزة جوال
لاتستعجلون
كلها كم يوم وينزل ن9
وهذا ماسيتسبب في أنخفاض جميع أسعار الأجهزه بما فيها ن8
كذلك العروووووض🤗🤗🤗