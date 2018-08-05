توضيح من ” الجوازات ” بشأن إلغاء تصاريح الحج الخاصة بالمقيم

علي القحطاني (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية إلغاء المقيم لتصاريح الحج الخاصة به أو للتابعين له، وما إذا كان ذلك سيفقده أحقية الحج مستقبلا.

وبينت المديرية أنه بإمكان المقيم إلغاء التصاريح عبر الدخول على منصة ” أبشر ” وذلك قبل تاريخ 7 ذي الحجة، ممن لديهم حسابات في المنصة، مشيرة غلى أنه بعد هذا التاريخ يتوجب المراجعة شخصيا للإلغاء.

وأشارت إلى أنه في حال إلغاء تصريح الحج فإنه ستتم إعادة أحقية الحج للمستفيد تلقائيًا.