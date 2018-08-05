أم تحمم طفلتها بالكلور

واشنطن(صدى):

اضطرت أم أمريكية أن تحمم طفلتها الصغيرة مرتين في اليوم، بإضافة مسحوق مبيض خاص إلى الماء والكلور، بسبب إصابتها بمرض ” السماك ” النادر.

وتعاني الطفلة من حالة تسبب جفاف جلدها بسرعة، حيث ينزف إذا استخدمت الصابون، ويعاني المصابون بهذا المرض من شعر ضعيف يتكسر بسرعة.

وتبقى الطفلة في موسم الصيف في البيت دائما ولا تتعرض للشمس والهواء الطلق، بسبب عدم وجود غدد عرقية في جسمها، ويتم دهنها بالكريمات المرطبة شتاء للسبب نفسه ولجفاف الجلد الدائم.