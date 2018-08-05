حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة لهطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها . كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات نجران وتبوك . في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على وادي الدواسر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.