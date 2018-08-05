غرامات بـ 67 ألف ريال لعدم الرفق بالحيوان

حمود العنزي (صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس السبت، أنه تم فرض غرامات مالية بـ67 ألف ريال لعدم الرفق بالحيوان.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات تشمل عرض بيع حيوانات مريضة وإساءة التعامل مع الإبل، وعدم توفير البيئة الملائمة لها، وإجراء عمليات تحميل غير نظامية للإبل وإهمال إجراءات حماية الحيوانات المنقولة وحقن الإبل بمواد ضارة من أجل تغيير شكلها.

وشددت على ضرورة توفير الظروف المعيشية الملائمة والعدد الكافي من العاملين المؤهلين لرعاية الحيوانات، وتقديم التغذية المناسبة لها ومتابعة حالتها الصحيَّة وعرضها على الطبيب البيطري.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى قص الذيل والأذن ونزع المخالب واستئصال الأحبال الصوتية وإزالة القرون والإخصاء الكيميائي، وتلوين وصبغ الحيوانات والحقن بمواد تجميلية واستخدام الأدوية المحفزة للنمو، إلا بمبرر طبي.