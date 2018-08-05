خائنة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وتزوجته في السجن!

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، اقدمت زوجة مصرية على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، وبعدما حكم عليهما بالسجن المؤبد ،تقدما بطلب رسمي لمأمور السجن برغبتهما في الزواج.

وتفاجأ مأمور السجن بطلب مقدم من النزيل ” وليد.ع ” المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد يطلب فيه الزواج من النزيلة ” أماني ” المحكوم عليها بالمؤبد في القضية نفسها.

وباستدعاء النزيلة أعلنت موافقتها على الزواج ،وبعرض الأمر على مساعد الوزير لقطاع السجون وافق على الطلب.