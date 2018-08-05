في ذكرى ميلاده.. ” جوجل ” يتزين بقيثارة الشرق طلال مداح

أماني الغامدي(صدى):

احتفل محرك البحث العالمي ” جوجل ” ، اليوم الأحد، الموافق 5 أغسطس، بذكرى ميلاد صوت الأرض المطرب والملحن الراحل طلال مداح.

ويعتبر مداح هو رائد الحداثة بالأغنية السعودية، و لُقب بعدة ألقاب أبرزها : ” الحنجرة الذهبية ” و ” قيثارة الشرق ” و ” فيلسوف النغم الأصيل ” .

وخاض طلال مداح تجربة الاغنية الطويلة فغنى بعض الاعمال منها رائعة ” يا حبيب العمر ” واغنية تعالي التي غناها في التسعينيات الميلادية، واغنية ” خلصت القصة ” ، واغنية ” أحرجتني ” ، و ” أنا العاشق ” .