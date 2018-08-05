تحذير من ” كفاءة ” بخصوص بطاقة الطاقة الملصقة على الأجهزة

حمود العنزي (صدى):

حذر البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” من أن المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الأجهزة الكهربائية أو المركبات، قد تكون غير صحيحة.

وشدد البرنامج على ضرورة الدخول إلى الموقع، والتأكد من صحة هذه المعلومات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على استعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وأوضح أن معلومات بطاقة كفاءة الطاقة على كل جهاز كهربائي أو مركبة لا بد أن تتطابق مع البطاقة الموجودة في الموقع الإلكتروني، وأي اختلاف بينهما قد يشير إلى خطأ غير مقصود، وربما إلى تلاعب من بعض التجار، ما يستدعي استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة ” بلاغ تجاري ” .

وأشار البرنامج إلى أن عدم الاهتمام بالمعلومات المسجلة في بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الجسم الخارجي للأجهزة قد يكلف العميل الكثير من الأموال المهدرة.