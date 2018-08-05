تفاصيل جلسة تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

طلال الغامدي(صدى):

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مؤخرا مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار بالديوان الملكي.

وقال رئيس الزمالك المصري في تصريحات إذاعية: ” جلست مع تركي آل الشيخ عقب فوز بيراميدز وتحدثنا عن محمد مجدي، حيث أخبرني في وقت سابق بأنه سيترك اللاعب إلى الزمالك في يناير، ولكنني أخبرته بأنه لن يجد من يسجل لفريقه إذا فعل ذلك ” .

وتابع : ” أخبرني بأنه سيلجب للزمالك لاعب أفضل من مجدي في يناير المقبل ” ، مضيفًأ : ” تركي آل الشيخ رجل محترم للغاية ونتعامل سويا بكل احترام ” .