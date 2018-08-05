بالفيديو.. موظف استقبال بإحدى فنادق المدينة ينقذ حاج تركي من الاختناق

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة بفندق في المدينة المنورة مشهد إنساني كان بطله موظف استقبال بالفندق يدعى فهد غويزي الحربي.

وأظهر المقطع لحظة سقوط حاج تركي الجنسية على الأرض، ليسرع موظف الاستقبال – وهو حاصل على دبلوم تمريض – و قام بإنعاش الحاج الذي تعرض لاختناق.

وأجرى الموظف الإسعافات الأولية للحاج ، قبل وصول فريق الهلال الأحمر ،حيث لاقى الفيديو تفاعلا من قبل المواطنين الذين وصفوا موقف الموظف بالنبيل، مطالبين بتكريمه.

وتفاعلت صحة المدينة مع الواقعة ، ومن المقرر أن يتم تكريم الموظف ،على هذا الموقف.