25 % مكافأة المُبلغين عن قضايا الغش التجاري

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، أن البلاغات المقدمة عن قضايا الغش التجاري، تمنح المُبلغ مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.

وأوضحت ” الوزارة ” ، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض.

ونص السؤال الذي قدمه أحد المغردين على ” هل أي مُنتج أبلغ عنه وفعلاً يبدو مغشوشاً أو مُقلداً أنتم بتعطوني مكافأة عليه ؟ أم لابد أن أرفع القضية عند المحكمة ” .

و تضمن رد ” الوزارة ” ، على المغرد ” مرحباً بك، إبلاغك عن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض، نسعد بخدمتك ” .