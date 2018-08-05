” صلاح ” يستغيث بقوات الأمن لتخليصه من الجماهير

نواف السالم(صدى):

لجأ اللاعب الدولي المصري ” محمد صلاح ” نجم فريق ” ليفربول ” الانجليزي، اليوم السبت، إلى قوات الأمن من أجل تخليصه من أيدي مشجعين فريق ” الريدز ” بمدرجات استاد مباراة ليفربول و نابولي اليوم.

ومن جانبه نجح فريق ” ليفربول ” الإنجليزي، في تحقيق الفوز على حساب منافسه الايطالي بخمسة أهداف نظيفة دون رد في ختام معسكر الريدز المغلق بفرنسا استعدادًا للموسم الجديد، وسجل ” محمد صلاح “هدف ليفربول الثالث في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وعقب المباراة توجه محمد صلاح للجماهير من أجل التقاط الصور التذكارية والسيلفي معهم،وحين رغب في العودة إلى أرض الملعب من جديد أضطر باللجوء إلى قوات الأمن الخاصة في ملعب المباراة من أجل تسهيل خروجه من وسط الجماهير في المدرجات.

ويستعد فريق ” ليفربول ” لبداية الدوري الدوري الإنجليزي ” البريمرليج ” خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون أولى مبارياته أمام فريق كريستال بالاس يوم 20 من الشهر الجاري.