العمل: تعفى المنشأت الصغيرة من المقابل المادي لـ4 عمال وافدين

نايف السالم(صدى):

طرح أحد المواطنين تساؤلًا لوزارة العمل على حسابها بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، اليوم السبت، قائلًا: ” لدي منشأة صاحبها توظف في العثيم، ومسجل في التأمينات مع العلم إنه يوجد سعودي آخر موظف في المنشأة، فهل تعفى المنشأه من المقابل المادي لأربعة عمال مقابل الموظف السعودي غير صاحب المنشأة ؟.

وردت ” الوزارة ” ، على سؤال ” المواطن ” فى تغريدة نصت على الأتي ” إعفاء المنشآت الصغيرة المكونة من 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين يشترط تفرغ مالكها للعمل فيها.