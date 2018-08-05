زوج يضرب زوجته حتى الموت في جدة

نايف السالم(صدى):

ورد بلاغًا إلى الجهات المختصة عن حالة مرضية في إحدى الشقق، ما كشف عن تعرض زوجة للضرب حتى الموت.

وتفصيلًا، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة والهلال الأحمر بلاغًا عن حالة مرضية في إحدى الشقق السكنية، وعند مباشرتهم البلاغ تبيَّن أن امرأة تعرضت للضرب على يد زوجها ما أدى إلى وفاتها.

وتحفظت الجهات المختصة على الزوج فيما نقل جثمان زوجته، واستمرت الجهات في مباشرة الموقع لرفع القرائن والبراهين، واستكمال التحقيق في ملف القضية.