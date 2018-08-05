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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

زوج يضرب زوجته حتى الموت في جدة

زوج يضرب زوجته حتى الموت في جدة
نايف السالم(صدى):

ورد بلاغًا إلى الجهات المختصة عن حالة مرضية في إحدى الشقق، ما كشف عن تعرض زوجة للضرب حتى الموت.

وتفصيلًا، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة والهلال الأحمر بلاغًا عن حالة مرضية في إحدى الشقق السكنية، وعند مباشرتهم البلاغ تبيَّن أن امرأة تعرضت للضرب على يد زوجها ما أدى إلى وفاتها.

وتحفظت الجهات المختصة على الزوج فيما نقل جثمان زوجته، واستمرت الجهات في مباشرة الموقع لرفع القرائن والبراهين، واستكمال التحقيق في ملف القضية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51134 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يوفقه ويرحمها يارب العالمين

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