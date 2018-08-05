” سجين أطلق سراحه ” هل له دعم من حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

علي القحطاني(صدى):

تلقى حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن على موقع ” تويتر ” ، استفسارًا من مواطن كان سجينًا وتم إيقاف الدعم.

وقال المواطن إنه تم إطلاق سراحه، فهل يمكن إعادة الطلب للحصول على مبلغ الدعم مرة أخرى.

وردّ حساب المواطن قائلًا: ” في حال تم إعادة تقديم الطلب سيتم دراسة أهليتك والتحقق منها، وسيتم إبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، ويتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق من غير احتساب الدفعات السابقة ” .