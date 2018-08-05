الأمانة العامة لمكافحة المخدرات تدعو للمشاركة في هاشتاج ” لايضحكون عليك “

الرياض(صدى):

دعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جميع أبناء الوطن والجهات الحكومية والخاصة بالمشاركة في هاشتاق ” لا يضحكون عليك ” بهدف تعزيز ثقة الفرد في قيمه ومبادئه الإسلامية والوطنية، وأن تجعل منه أكثر نضجاً وإدراكاً بما قد يقع به من محظورات أو مايحاك له من مؤامرات.

ويتضمن الهاشتاق سلسلة من التغريدات التحذيرية والتوعوية التي تسهم في التنبيه المباشر لأبنائنا وبناتنا لأخذ الحذر والحيطة من المداخل التي قد تُتَّخذ للإيقاع بهم في براثن الإدمان.

وأكد المدير العام للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للأمانة العامة بندر بن عبدالله الرميحي ثقته في وعي المجتمع وأن يجد هذا الهاشتاق مساحة واسعة للانتشار في شبكات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المجتمع بمختلف شرائحه معه، وأن يقدم المثقفين والإعلاميين من خلاله مادة مؤثرة تتحدث عن خطورة المخدرات، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وإمكانية علاج المدمن وحمايته.