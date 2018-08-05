شقيقان يقتلان والدتهما بالمطرقة لشدتها في تربيتهما

واشنطن(صدى):

أقدم مراهقان أمريكيان يبلغان من العمر 17 عاما على قتل والدتهما أثناء نومها بطريقة مروعة، وذلك لشدتها في تربيتهما.

وتعود التفاصيل عندما قام الأخوين بولاية نيفادا الأمريكية، بضرب والدتهما النائمة في رقبتها أولا ثم رأسها بالمطرقة 20 مرة حتى ماتت، لأنها كانت شديدة في تربيتها لهما، وكانت تمنعهما من الشكوى بحسب ادعاءات المراهقين

وقام الأقارب بالاتصال بها عدة أيام دون رد، فاشتبهوا في حدوث أمر ما ، واستدعوا الشرطة للاطمئنان عليها، وعندما وصلوا إلى المكان حيث تعيش دون ولديها، لم يفتح أحد الباب، لذلك سألوا الجيران الذين قالوا إن ابني جارتهم يتصرفان بشكل مريب في الآونة الأخيرة، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وفي اليوم التالي تمكنت الشرطة من ضبط المراهقين في المنزل، حيث اعترفا بكل شيء. كما دلا على المكان الذي دفنا فيه جثة الأم.