الشيخ المهنا: سنستغني عن المباني المستأجرة للمقر الرئيس ولفروع الهيئة بمختلف مناطق المملكة

الرياض(صدى):

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-, بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الآلية الخاصة بنقل مهمة إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مما سيسهم في سرعة نقل الاختصاص والعمل بشكل عملي في إدخال بيانات المستفيدين في النظام الإلكتروني المخصص لذلك والسعي إلى تنمية أموالهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وأكد معاليه خلال زيارته التفقدية لمشروع بناء مقر الهيئة بالمنطقة الشرقية أمس, أن الهيئة تضع خططها ومشروعاتها بما يتوافق مع خطة المملكة للتحول الوطني لعام 2020 حيث سيكون هذا التاريخ موعدًا – بإذن الله – لاستغناء الهيئة عن المباني المستأجرة المؤقتة والانتقال إلى مقرات دائمة ذات هوية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة حققت نجاحات كبيرة ومتميزة خلال عمرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي

عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومن ذلك البدء في إنشاء المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض بالإضافة إلى الشروع في بناء خمسة مقرات لفروع الهيئة في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة الجوف، وهذا المقر الذي نقف على تشييده اليوم في مدينة الدمام نموذج لتلك المباني ذات الهوية الموحدة الذي من المتوقع أن يتم استلامه ومباشرة العمل به خلال الستة الأشهر القادمة.

وختم الشيخ المهنا حديثه, بشكر معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه ومؤازرته لأعمال الهيئة والعاملين فيها.

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم, وصل إلى مقر المشروع يرافقه عدد من المختصين في الهيئة وكان في استقباله المشرف على مكتب الهيئة بالدمام ومدير المكتب الاستشاري لأعمال البناء, حيث قام معاليه بجولة على المقر، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس المختص .