مواطن يروي كيف أجبرته أسرته على تطليق زوجته مستغلين والدته

علي القحطاني (صدى):

روى شاب يقيم في محافظة تابعة للمنطقة الغربية، كيف أجبرته أسرته على الانفصال عن زوجته وتطليقها، مستغلين قربه الشديد من والدته في تحريضها للانفصال.

وأوضح الشاب، أن أفراد أسرته أجبروه على تطليق الزوجة بحجة عدم التكافؤ بينهما رغم مرور أشهر قليلة على الزواج، مشيرًا إلى أنه أقدم على ذلك تنفيذًا لرغبة والدته.

وأشار إلى أن الأسرة استغلت علاقته بوالدته في تحريضها للانفصال، وجعلته يدعي أمام المحكمة أن الطلاق يعود لأسباب وخلافات بينهما، دون إظهار الحقيقة.

وأضاف أنه تعرض إلى ضغوط من أسرته، وصلت لامتناعها بما فيهم والدته عن استقباله أو حتى الاتصال به هاتفيًا، ما دفعه للاستجابة إلى رغبتهم.