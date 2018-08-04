70 كشافاً من تعليم جدة يشاركون في خدمة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

جدة(صدى):

يشارك 70 كشافاً وقائداً من منسوبي تعليم جدة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضح مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي أن المشاركة تأتي ضمن مبادرة مشروع ” لبَّيك ” التطوعي الذي حظي بتدشين ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , التي تهدف لتقديم العون والإرشاد للحجاج بمجرد وصولهم إلى أن يستقلوا وسائل النقل متوجهين إلى مكة المكرمة , مشيراً إلى أن فرق الكشافة المتواجدة في صالات الحج والعمرة يتم أعدادها مسبقاً لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن.