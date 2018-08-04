بالفيديو.. الحمدين يستمر باستقبال السياح الإسرائيليين على أرضيه

طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم الحمدين في استقبال وفود السائحين الإسرائيليين على أراضيه، وهو ما يظهر الوجه الأخر لدويلة قطر وتمسكها بأجندتها العدائية للعرب بتطبيعها مع الكيان الصهيوني .

أثار مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لـمواطنين إسرائيليين يشاركون تجربتهم في مطار ” حمد الدولي ” بالعاصمة القطرية ” الدوحة ” .

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، تنقل السياح الإسرائيليين بحرية تامة على الأراضي القطرية، وذلك لبث الطمأنينة لدى الصهاينة ولحثهم على القدوم لزيارة ” دويلة قطر ” .