بالفيديو.. الحمدين يستمر باستقبال السياح الإسرائيليين على أرضيه
يستمر تنظيم الحمدين في استقبال وفود السائحين الإسرائيليين على أراضيه، وهو ما يظهر الوجه الأخر لدويلة قطر وتمسكها بأجندتها العدائية للعرب بتطبيعها مع الكيان الصهيوني .
أثار مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لـمواطنين إسرائيليين يشاركون تجربتهم في مطار ” حمد الدولي ” بالعاصمة القطرية ” الدوحة ” .
وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، تنقل السياح الإسرائيليين بحرية تامة على الأراضي القطرية، وذلك لبث الطمأنينة لدى الصهاينة ولحثهم على القدوم لزيارة ” دويلة قطر ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله لا يوفقهم وينتقم منهم
نوير[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 19 دقيقة
هاذولا لا يهمهم سوى المنفعة