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بالفيديو.. الحمدين يستمر باستقبال السياح الإسرائيليين على أرضيه

بالفيديو.. الحمدين يستمر باستقبال السياح الإسرائيليين على أرضيه
طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم الحمدين في استقبال وفود السائحين الإسرائيليين على أراضيه، وهو ما يظهر الوجه الأخر لدويلة قطر وتمسكها بأجندتها العدائية للعرب بتطبيعها مع الكيان الصهيوني .

أثار مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لـمواطنين إسرائيليين يشاركون تجربتهم في مطار ” حمد الدولي ” بالعاصمة القطرية ” الدوحة ” .

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، تنقل السياح الإسرائيليين بحرية تامة على الأراضي القطرية، وذلك لبث الطمأنينة لدى الصهاينة ولحثهم على القدوم لزيارة ” دويلة قطر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله لا يوفقهم وينتقم منهم

[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 19 دقيقة

هاذولا لا يهمهم سوى المنفعة

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