تصرف غريب لطفل على متن طائرة يثير الرعب في مطار فرنسي

باريس(صدى):

سادت حالة من الرعب بمطار نيس ، بعد إبلاغه عدداً من الركاب الذين كانوا معه على متن الرحلة المتجهة إلى مطار فيوميتشينو الإيطالي، بوجود قنبلة عن طريق رسالتين نصيتين.

وتفصيلا؛ أرسل الطفل ويدعى ” علي ” رسالتين باللغة الإنجليزية لعدد من الركاب، الأولى جاء فيها «هناك قنبلة في هذه الطائرة التي تتجه نحو روما»، تلاها بالرسالة التالية « اتجهوا نحو الحمام وسنتحدث، هناك قنبلة » ، سارعوا لاخطار طاقم الطائرة، الذي أبلغ الشرطة التي اتخذت فوراً قراراً بإنزال جميع الركاب البالغ عددهم 79، لكن ما هي إلا دقائق حتى تسرب الخبر إلى طائرة أخرى كانت تستعد إلى المغادرة باتجاه روما وعلى متنها 179 راكباً، وهناك ظهر أيضاً البلاغ الكاذب على بعض شاشات هواتف الركاب، ما دفع الشرطة إلى إنزال جميع ركاب الطائرة الثانية من دون تردد أو انتظار، بحسب صحيفة Nice Matin الفرنسية.

وتبين أن علي صاحب الرسالتين، ما هو إلا طفل كويتي، لم يتأخر في الاعتراف بإرسال هاتين الرسالتين وسط دهشة والديه، اللذين تملكهما الذهول من هول المفاجأة، حيث استخدم تطبيق AirDrop والبلوتوث، من دون أن يعبأ بخطورتهما، خاصة في مدينة مثل نيس، استُهدفت في مرات سابقة بعمليات إرهابية.

وعمدت الشرطة إلى مصادرة جهاز هاتف الطفل، وحتى تقطع الشك، تم تفتيش الطائرة بواسطة الكلاب المختصة باكتشاف المتفجرات، وتم تفتيش الأمتعة وغرفة القيادة.