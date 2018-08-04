ضبط أكثر من مليون ونصف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل حتى الآن

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عن نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حتى أمس الجمعة.

وأوضحت أنه تم ضبط 1523124 مخالفًا، و25712 شخصًا تم ضبطه خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، فيما تم ضبط 1111 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وشمل إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين 2332 شخصًا، بينما إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 489 مواطنًا.